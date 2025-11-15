أفغانستان تؤكد على استخدام الطريق الإيراني للتجارة مع العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح عبد السلام جواد أخوندزاده، المتحدث باسم وزارة التجارة الأفغانية، لرويترز بأن تجارة كابول مع إسلام آباد بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر الستة الماضية، بينما بلغت التجارة مع إيران 1.6 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن استخدام ميناء تشابهار في إيران قلل من التأخير وسهّل حركة البضائع.

وأوضح المسؤول الأفغاني أن إيران قامت بتحديث المعدات وتركيب أجهزة الأشعة السينية، وتقدم خصمًا بنسبة 30% على رسوم الموانئ، وخصمًا بنسبة 75% على التخزين، وخصمًا بنسبة 55% على تكاليف الرسو للبضائع الأفغانية.

وأشارت رويترز إلى أن خصومات الرسوم الجمركية، وانخفاض تكاليف التخزين، وسرعة المعالجة، ساهمت في ازدهار ميناء تشابهار، وازداد استخدام التجار الأفغان له.

