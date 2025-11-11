  1. الاقلیمیة
وزير الداخلية العراقي: جميع مراكز الاقتراع مؤمنة بشكل كامل

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن جميع مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات مؤمنة بشكل كامل، فيما أشار الى وجود خطة أمنية متكاملة لنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "جميع مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد وجميع المحافظات الأخرى مؤمنة بشكل كامل وتشهد تواجدا للقوات الأمنية فيها على مدار أربعة أيام"، مشيرا الى أنه "ومنذ الصباح الباكر يقوم بجولات في بغداد للاطلاع على مجمل الأوضاع فيها".

وأضاف: "لا توجد قطوعات والطرق مفتوحة امام تنقل المواطنين ورسالتنا الى المواطنين في بغداد والمحافظات التوجه للمشاركة في الانتخابات".

وبين: "هناك خطة امنية متكاملة لنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة بعد انتهاء عملية التصويت، وجميع القادة الأمنيين متواجدين ميدانيا لتطبيق الخطة الأمنية تحت اشراف اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات".

وتابع: "اليوم عرس انتخابي يشارك فيه كل العراقيين وهو احد مبادئ الديمقراطية، وندعو جميع العراقيين للمشاركة فيه".

