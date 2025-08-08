وزير الداخلية العراقي يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري والحرص على إنجاح زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "وزير الداخلية العراقي ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، أجرى مساء الخميس، جولة ميدانية شملت محطات التفتيش قرب المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، برفقته رئيس اللجنة الخدمية وقائد عمليات كربلاء وقائد شرطتها للاطلاع على انسيابية حركة زائري الأربعين وآلية التدقيق وتسهيل عملية وصول المعزين الى الضريحين الشريفين".

إلى ذلك، تفقد الوزير، بحسب البيان، قسم شرطة مدينة الحسين عليه السلام وعقد اجتماعاً مع جميع مدراء أقسام الأجهزة الأمنية ووجه بجملة من التوجيهات أكد خلالها على أهمية التفتيش الدقيق بشكل مهني، وتقديم أفضل الخدمات للزائرين، واصفاً هذه الخدمة بالشرف الكبير والواجب المقدس.

كما شدد على تلبية جميع احتياجات القوات الأمنية المكلفة بهذا الواجب، موجهاً أيضاً بتكثيف الجهد الاستخباري والانتباه الشديد والحرص على إنجاح هذه المناسبة خاصة مع ازدياد أعداد الزائرين وبدء مرحلة الذروة فيها.

وأكد على تعزيز قواطع المسؤولية لتحقيق الأهداف المرسومة لتأمين الأجواء المناسبة لجميع الزائرين.

/انتهى/