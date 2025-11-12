55 % نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق 55%، حسبما أعلنت مساء الثلاثاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في زيادة ملحوظة عن النسبة المسجّلة في الاقتراع الأخير في العام 2021.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ 10 ملايين و898 ألفا و327 ناخبا من أصل 20 مليونا و63 ألفا و773 ناخبا لتكون نسبة التصويت أكثر من 54%.

وأضافت أن عدد المشاركين في الاقتراع الخاص بلغ مليونا و84 ألفا و289 ناخبا من أصل مليون و313 ألفا و980 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 85.5% في جميع المحطات.

وأشارت إلى أن عدد المصوتين من النازحين بلغ 20 ألفا و527 ناخبا من أصل 26 ألفا و538، لتصل نسبة المشاركة إلى 77%.

وأكدت المفوضية أن إجمالي عدد المصوتين في الاقتراعين العام والخاص بلغ 12 مليونا و3 آلاف و143 ناخبا من أصل 21 مليونا و404 آلاف و291 ناخبا وبذلك تكون نسبة المشاركة الكلية أكثر من 55%.

في السياق اعلن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني: سجلنا خطوة أخرى نحو حماية نظامنا الدستوري بتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 55%.

وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيرا عن نسبة 41 % المسجّلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021.

وكانت عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية في العراق قد انطلقت، يوم الثلاثاء، والتي ستحدد أعضاء مجلس النواب المقبل وسترسم خريطة المشهد السياسي خلال السنوات الأربع المقبلة للبلاد.

ويحق لـ21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضوا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وتتصدر العاصمة بغداد المحافظات بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 69 مقعدا، تليها نينوى بـ31 مقعدا، ثم البصرة بـ25 مقعدا، وذي قار بـ19 مقعدا، حيث تتوزع بقية المقاعد على المحافظات الأخرى وصولا إلى محافظة المثنى، التي تعد الأقل ومخصص لها 7 مقاعد، وفق أرقام مفوضية الانتخابات.

