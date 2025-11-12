سفراء إيران والصين وروسيا في فيينا يلتقون غروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، على شبكة إكس مساء الثلاثاء: "التقى الممثلون الدائمون للصين وإيران وروسيا اليوم مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفريقه المرافق، لتبادل وجهات النظر حول الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة".

كما عقد سفراء الدول الثلاث جولة أخرى من مشاوراتهم الثلاثية التقليدية بشأن الملف النووي الإيراني الأسبوع الماضي، ونسقوا مواقفهم عشية اجتماع المجلس.

ووفقًا للجدول المُعلن، سيُعقد الاجتماع المُقبل لمجلس المحافظين في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مركز فيينا الدولي.

هذه المرة، وخلافًا للماضي، ستُناقش قضية إيران فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة، مع انتهاء ولاية الوكالة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

تُؤكد جمهورية إيران الإسلامية أن أساس التعاون والتفاعل مع الوكالة هو القانون الذي أقره البرلمان الايراني.

وصرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سابقًا في هذا الصدد: "لا نزال عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمين باتفاقية الضمانات. وفي إطار تنفيذ هذه الالتزامات، نُعزز التفاعل مع الوكالة، مع مراعاة قرار البرلمان الذي نص على أن يكون المجلس الأعلى للأمن القومي هو المتولي لهذه القضية".

