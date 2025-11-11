  1. الدولية
  2. أوروبا
١١‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:٣٩ م

موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاختطاف مقاتلة "ميغ-31" مزودة بصاروخ "كينجال"

موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاختطاف مقاتلة "ميغ-31" مزودة بصاروخ "كينجال"

أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عمليةً استخبارية لأوكرانيا كانت تهدف إلى اختطاف طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-31" القادرة على حمل صاروخ "كينجال" فرط الصوتي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجهاز في بيان، إن مديرية الاستخبارات الرئيسية، في وزارة الدفاع الأوكرانية، وبإشراف بريطاني مباشر، خططت لعملية تجنيد طيارين روس مقابل رشوة بلغت 3 ملايين دولار، بهدف تنفيذ العملية، ونقل الطائرة إلى خارج البلاد.

كما أوضح البيان، أنّ ضباط الاستخبارات الأوكرانية تواصلوا مع عدد من الطيارين الروس وعرضوا عليهم مبالغ مالية ضخمة مقابل تنفيذ العملية، إلا أن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من كشف المخطط وإحباطه بالكامل قبل تنفيذه.

وأضاف البيان أن أوكرانيا وبريطانيا كانتا تستعدان لـ "استفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية بعد اختطافها"، لولا إفشال المخطط. والهدف الحقيقي هو تدمير الطائرة في المجال الجوي الروماني لاستخدامها كذريعة ضد روسيا. وعليه، اتهام موسكو وإشعال الحرب.

وأضاف بيان الهيئة أنه تم توظيف المنظمة غير المرغوب فيها في روسيا "BELLINGCAT" في العملية المخطط لها من قبل الغرب وكييف لتنفيذ المهمة.

ولفت البيان إلى أنه وفقاً لخطة كييف، كان من المقرر أن يقوم الطيار بتحييد قائد الطاقم في الجو باستخدام مادة سامة.

كما نشر الجهاز تسجيلاً صوتياً يوثّق جزءاً من محادثة بين ضابط استخبارات أوكراني وطيار روسي، خلال محاولة التجنيد الفاشلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1964828

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات