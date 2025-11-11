موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاختطاف مقاتلة "ميغ-31" مزودة بصاروخ "كينجال"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجهاز في بيان، إن مديرية الاستخبارات الرئيسية، في وزارة الدفاع الأوكرانية، وبإشراف بريطاني مباشر، خططت لعملية تجنيد طيارين روس مقابل رشوة بلغت 3 ملايين دولار، بهدف تنفيذ العملية، ونقل الطائرة إلى خارج البلاد.

كما أوضح البيان، أنّ ضباط الاستخبارات الأوكرانية تواصلوا مع عدد من الطيارين الروس وعرضوا عليهم مبالغ مالية ضخمة مقابل تنفيذ العملية، إلا أن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من كشف المخطط وإحباطه بالكامل قبل تنفيذه.

وأضاف البيان أن أوكرانيا وبريطانيا كانتا تستعدان لـ "استفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية بعد اختطافها"، لولا إفشال المخطط. والهدف الحقيقي هو تدمير الطائرة في المجال الجوي الروماني لاستخدامها كذريعة ضد روسيا. وعليه، اتهام موسكو وإشعال الحرب.

وأضاف بيان الهيئة أنه تم توظيف المنظمة غير المرغوب فيها في روسيا "BELLINGCAT" في العملية المخطط لها من قبل الغرب وكييف لتنفيذ المهمة.

ولفت البيان إلى أنه وفقاً لخطة كييف، كان من المقرر أن يقوم الطيار بتحييد قائد الطاقم في الجو باستخدام مادة سامة.

كما نشر الجهاز تسجيلاً صوتياً يوثّق جزءاً من محادثة بين ضابط استخبارات أوكراني وطيار روسي، خلال محاولة التجنيد الفاشلة.

/انتهى/