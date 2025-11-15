صالحي أميري: إيران تعيد إنتاج هويتها الثقافية وانها أدّت دورًا وسيطًا بين الحضارات عبر التاريخ

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي للدراسات الايرانية الذي انطلق اليوم السبت في طهران بمشاركة 50 عالما اجنبيا مختصا بدراسات ايران، أكد وزير السياحة والتراث الايراني، السيد رضا صالحي اميري أن اللغة الفارسية تمتلك مكانة فريدة؛ فهي ليست مجرد وسيلة تواصل، بل رمز داخلي للهوية الإيرانية.

وأضاف أن هذه اللغة، وعلى مدى آلاف السنين، ربطت الروايات والأساطير والحكمة والشعر والقيم والتجارب التاريخية للإيرانيين بعضهم ببعض.

وأشار الوزير إلى أنّ إيران عبر التاريخ، ولا سيما على طريق الحرير، أدّت دورًا وسيطًا بين الحضارات، فاستفادت من ثقافات متعددة وفي الوقت نفسه أثّرت فيها، وهو ما جعل الهوية الإيرانية متجددة وبنّاءة وذات طابع عالمي.

كما لفت إلى أن أعلام الفكر والأدب الإيراني، من الفردوسي إلى سعدي وحافظ، ومن الخيام وابن سينا والبيروني إلى الرازي ونظامي، يشكّلون ركائز راسخة لاستمرارية الهوية الثقافية لهذا البلد.

وختم الوزير بالإشارة إلى التسجيل العالمي لميثاق كورش في اليونسكو الذي تمّ اعتماده بالإجماع مؤخرًا، معتبرًا أنّ ذلك يؤكد من جديد أن إرث العدالة والتسامح واحترام التنوّع وصون الكرامة الإنسانية مترسّخ في جذور الثقافة الإيرانية، ويمكن أن يشكّل مصدر إلهام للعالم المعاصر.

