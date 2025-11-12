  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٦ م

عراقجي يدعو لاستمرار المشاورات بين ايران وروسيا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

عراقجي يدعو لاستمرار المشاورات بين ايران وروسيا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

استعرض وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي، اليوم الاربعاء مع نظيره الروسي سرغئي لافروف، استعراض اخر التطورات الاقليمية والدولية، كما تباحث بشان الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في جانب من هذا الاتصال، تطرق عراقجي الى الاشتباكات الاخيرة بين افغانستان وباكستان؛ مؤكدا على ضرورة ارساء السلام والهدوء في المنطقة، وداعيا الى تغليب لغة الحوار والتعاون بين الدول الاقليمية.

وزير الخارجية الايراني، دعا ايضا في محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي، الى استمرار المشاورات الثنائية وسائر بلدان المنطقة، لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز السلام والاستقرار الاقليميين.

كما تطرق عراقجي الى تحركات امريكا والدول الاوروبية في مجلس الامن الدولي حول فلسطين، بما في ذلك طرح مشروع قرار يفضي الى فرض "الوصاية الدولية" على سكان غزة وفلسطين، قائلا : ان هكذا مخططات تتعارض ومبادئ الاستقلال وحق تقرير المصير لشعب فلسطين، وهي محكومة بالفشل.

الى ذلك، اعرب لافروف عن ترحيبه بهذا الاتصال، معلنا استعداد موسكو لمواصلة المشاورات الثنائية والتنسيق الإقليمي مع طهران، مشددًا على أهمية تعاون دول المنطقة من أجل الحفاظ على الأمن الجماعي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في ضوء الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، كما أكدا على استمرار التنسيق والتعاون الثلاثي بين طهران وموسكو وبكين في هذا المجال.

رمز الخبر 1964895

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات