إيران والصين تخططان للاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية

أفادت وكالة مهر للأنباء في لقاء بين السفير الإيراني في بكين، عبد الرضا رحماني فضلي، ونائب وزير الخارجية الصيني، مياو، نوقشت القضايا الثنائية واستراتيجيات تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى خطط الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين.

في هذا اللقاء، وصف رحماني فضلي العلاقات الإيرانية الصينية بأنها بالغة الأهمية في ظل هذه الظروف، وشدد على أهمية العلاقات الإيرانية الصينية في ظل القضايا الدولية والإقليمية.

أشار السفير الإيراني في بكين إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلن عن خطط خاصة للاحتفال بهذه المناسبة في إيران والصين، مضيفًا: "ستكون الذكرى الخامسة والخمسون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل فرصة لتعزيز تطوير العلاقات الإيرانية الصينية بشكل أكبر".

وأكد السفير أن العلاقات الإيرانية الصينية تتعزز يومًا بعد يوم، وقال: "إن الجانب الإيراني على استعداد للتعاون مع الصين لتعزيز التبادلات الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات بناءً على توافق رئيسي البلدين".

وفي إشارة إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين، قال نائب وزير الخارجية الصيني أيضًا في هذا الاجتماع: "لقد التقى رئيسا إيران والصين مرتين في العام الماضي للتوصل إلى توافق مهم بشأن تعميق العلاقات الصينية الإيرانية ووضع مبادئ توجيهية استراتيجية، ونحن ملتزمون بتنفيذ هذه الاتفاقيات".

وفي إشارة إلى الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، قال مياو: "إن الصين مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع إيران لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ورفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران إلى مستوى أعلى".

/انتهى/