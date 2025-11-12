جامعة شيراز تستضيف المؤتمر الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة باحثين من 21 دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعيد حسام‌ بور، الأمين العلمي لفرع شيراز في المؤتمر الدولي للإيرانيات، أوضح أن هذا الحدث الذي يجمع أكثر من 50 خبيرًا من 21 دولة، يجسّد الاهتمام العالمي بدراسة الحضارة الإيرانية وصون تراثها الثقافي. وقال إن هذا المؤتمر العلمي والثقافي، الممتد من 15 إلى 19، ستُعقد فعالياته الرئيسة في شيراز على مدار يومين، بمشاركة باحثين من دول عدة تشمل: إيطاليا، اليونان، العراق، تونس، لبنان، عُمان، قطر، الهند، باكستان، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، روسيا، صربيا، أوزبكستان، قرغيزستان، طاجيكستان، سريلانكا، بلغاريا، أرمينيا، وبنغلادش.

وأكد حسام‌ بور أن إيران ليست مجرد رقعة جغرافية، بل مهد حضارة تجاوزت ثقافتها الحدود، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشكّل منصة لتعميق الحوار بين الحضارات، وتقديم صورة دقيقة ومعاصرة عن إيران، وتعزيز وحدة الفكر في إطار سلمي وبنّاء.

وأشار رئيس مركز الدراسات الحافظية إلى أن اختيار محور "حافظ والإيرانيات" ليكون موضوع جلسات المؤتمر في شيراز يحمل دلالة رمزية عميقة، لأن الشاعر الكبير حافظ الشيرازي يُعدّ من أبرز رموز الثقافة الإيرانية التي تخطّت حدود الوطن، وأصبح أحد أعمدة الدراسات الإيرانية في العالم.

كما أشار إلى أن استضافة هذا الحدث في جامعة شيراز ومحافظة فارس تسهم في رفع مكانة الجامعة العلمية، وتنمية السياحة الثقافية والعلمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي الدولي، معتبرًا المؤتمر فرصة فريدة للتعريف بالإمكانات التاريخية والثقافية والسياحية والطبيعية الفريدة لمحافظة فارس، بوصفها مهد الحضارة الإيرانية.

واختتم حسام‌ بور تصريحه بالإشادة بالجهات الداعمة، موضحًا أن المؤتمر الدولي للإيرانيات يُعقد بالتعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، وجمعية الدراسات الإيرانية، ومحافظة فارس، وبلدية شيراز، ومؤسسة الاستشهاد والمراقبة العلمية للعالم الإسلامي (ISC)، وهيئة التراث الثقافي والسياحة في فارس، ومركز الدراسات الحافظية، ودائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالمحافظة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.

وأشار إلى أن المشاركة في الجلسات العلمية للمؤتمر التي تُقام في جامعة شيراز ستكون مفتوحة أمام جميع المهتمين.

