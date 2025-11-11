ولايتي: العلاقات الإيرانية الصينية نموذجٌ فعّالٌ للتعاون البنّاء بين الدول المستقلة

أفادت وكالة مهر للأنباء خلال لقائه وفدًا يضم أربعة من كبار مديري الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية،تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات الإيرانية الصينية.
/انتهى/
أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، أن العلاقات الإيرانية الصينية في أفضل حالاتها، وأنها علاقاتٌ راسخةٌ ومستقرةٌ واستراتيجية.
أفادت وكالة مهر للأنباء خلال لقائه وفدًا يضم أربعة من كبار مديري الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية،تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات الإيرانية الصينية.
/انتهى/
تعليقك