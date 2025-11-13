كتائب حزب الله: كثير من الفائزين في الانتخابات من نهج المقاومة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الحميداوي، في بيان له، "إن المشاركة الكبيرة لكل أطياف الشعب العراقي لاختيار ممثليهم في مجلس النواب برهنت أن هذه الأمة حية وتستحق الأفضل، فشكراً لكل من أدّى الأمانة بإخلاصٍ ولم يساوم على كرامته ومستقبل شعبه".

وأضاف، أن "كثيرا من المرشحين الذين سيبلغون عتبة مقاعد مجلس النواب هم من سُنخية المقاومة الإسلامية ونهجها الأصيل، وهو أمر يبعث على السرور والأمل بمستقبلٍ أفضل"؛ مبينا، أن "بعض الأسماء التي فازت رغم وجود تحفظات عليها يمكن معالجة أمرها بالتفاهم مع الإخوة في الإطار التنسيقي وبروح المسؤولية المشتركة".

كما توجه إلى مرشحي الكتائب الذين لم يحالفهم الحظ بالقول : لقد أبليتم بلاءً حسنًا، وقدمتم أفضل ما يمكن، بحراكٍ شعبيّ اتّسم بالأخلاق العالية، وإن شعرتم بالغبن، فطريق المفوضية والقضاء مفتوح أمامكم لتحقيق الإنصاف.

وأعرب الأمين العام لكتائب حزب الله عن شكره وامتنانه لجمهور المقاومة الإسلامية على "مواقفه المشرفة التي ستُكتب بحروف من ذهب"؛ مؤكداً بأن "الكتائب ستبقى ثابتة على مواقفها المبدئية، ودرعاً حصيناً للمستضعفين، وستواصل دعم الشرفاء الصالحين ليكون لهم دور أكبر في المراحل القادمة".

/انتهى/