حاج بابائي: الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت اقتدارها في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا حاج بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في كلمته أمام برلمان اليوم (الثلاثاء) في الجلسة العلنية، قائلًا: أهنئ بمناسبة المولد المبارك لبقية الله الأعظم (عليه السلام)؛ وهو قمة سامية تُنسب إليها جميع جماليات الكون، وترتبط بها كل كرامة الأمة الإيرانية العظيمة.

وأشار نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن سلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد ترسخت في العالم اليوم، وأن العدو، بناءً على دراساته، قد خلص إلى أنه لا يستطيع التسامح مع الجمهورية الإسلامية لثلاثة أسباب: أولاً، إيران ذات الحضارة العريقة التي تمتد لآلاف السنين؛ ثانياً، هذه الحضارة التي تزينت بـ 1400 عام من الإسلام المحمدي النقي؛ ثالثاً، أمة عظيمة واعية، تحتل مكانة مرموقة بين أمم العالم من حيث الذكاء والفهم والنظرة الثاقبة للقضايا الدولية.

وتابع: هذه العناصر الثلاثة مجتمعةً تُثير قلق الولايات المتحدة وحلفاءها بشدة، لأن إيران مُعرَّضة لأن تُصبح قوة دولية عظمى بشرارة واحدة، وعلى أعتاب عالم متعدد الأقطاب، تُصبح أحد أهم الأقطاب العالمية.

وأكد حاج بابائي: إن حرب الأيام الاثني عشر، والاضطرابات الأخيرة، وكل المؤامرات التي حُبكت، تهدف جميعها إلى الحد من قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فهم لا طيقون الإيرانيين بهذه السلطة والمعايير، بل أعلنوا جهارًا أنهم يسعون إلى تمزيق إيران وتقسيمها إلى عدة دول، لكن الأمة الإيرانية العظيمة أدركت هذه المؤامرة وردّت على أمريكا بـ"لا" قاطعة.

واضاف: لقد أظهرت الأمة الإيرانية العظيمة في ثماني سنوات من الدفاع المقدس، وفي حرب الأيام الاثني عشر، وفي الاضطرابات الأخيرة، أنها تُدافع عن حماسة الثورة الإسلامية وشرفها وعظمتها ومكانتها، ونحن جميعًا مُلزمون بخدمة هذه الأمة العظيمة.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "يجب أن تُرضي إجراءات الحكومة والبرلمان الشعب الإيراني العظيم؛ فرأسمالنا الاجتماعي اليوم مرتبط برضا الشعب الذي اجتاز اختباره في جميع المجالات وانتصر".

/انتهى/