موسكو: التهديدات العسكرية ضد إيران غير مقبولة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا مساء الاثنين جاء فيه: "إن التهديد بشن هجوم عسكري جديد على الأراضي الإيرانية غير مقبول بتاتًا".

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "إن التكهنات حول امتلاك دول غربية غير نووية أسلحة نووية تُشكل تهديدًا حقيقيًا بانتشارها في جميع أنحاء الغرب".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى: "ينبغي على من يعتزمون استغلال الاضطرابات الخارجية كذريعة لتكرار العدوان على إيران الذي نُفذ في يونيو/حزيران 2025 أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى الأمن الدولي العالمي. كما تدين روسيا بشدة المحاولات غير المدروسة لابتزاز شركاء إيران الأجانب من خلال زيادة الرسوم الجمركية".

فيما يتعلق بالتطورات في فنزويلا، صرّحت وزارة الخارجية الروسية قائلةً: "نرى أن فنزويلا تسعى إلى تطوير شكل جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة يراعي سيادة فنزويلا ومصالحها الوطنية. ونؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها".

وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، تابعت وزارة الخارجية الروسية: "في 12 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه قدّم مقترحات إضافية للأمريكيين. ولم تفقد كييف الأمل في إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة عملية التفاوض. وإدراكًا منا لذلك، سنواصل تسليط الضوء على المناورات الدبلوماسية لكييف وحلفائها".

وأكدت الوزارة: "لم تعد السلطات الألمانية تخفي حقيقة أن دافعها في علاقاتها مع بلادنا هو هوس الانتقام لهزائم الماضي. إنها تحاول نسيان أهم عملية لمصير أوروبا، ألا وهي المصالحة التاريخية بين الشعبين الروسي والألماني".

فيما يتعلق بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، أكدت وزارة الخارجية الروسية: "من الصعب للغاية مناقشة مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الراهن. إنها عملية حية ومستمرة، وكما تُظهر أحداث الأيام الأخيرة، لن تتوقف أبداً. هذا المسار يتطور باستمرار، وبسبب الاضطرابات العالمية، فهو محفوف بالعديد من التفاصيل الدقيقة والمتعددة الأوجه."

