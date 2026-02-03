عمل عدائي أسترالي ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، أن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أعلنت فرض عقوبات على 20 مواطناً إيرانياً، من بينهم عدد من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي.

وقالت: "تفرض الحكومة الأسترالية عقوبات مالية إضافية محددة الأهداف على إيران. وتشمل العقوبات المفروضة اليوم 20 فرداً و3 كيانات، من بينهم مسؤولون وكيانات رفيعة المستوى في الحرس الثوري ".

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية أن بلادها أدرجت حتى الآن أكثر من 300 مواطن وكيان إيراني على قائمة عقوباتها.

وتنسق أستراليا عادةً مواقفها بشأن إيران مع المملكة المتحدة، وتخضع لسياسات لندن.

ووفقاً لبيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية، أضافت لندن أيضاً 11 بنداً جديداً إلى قائمة عقوباتها القمعية ضد طهران يوم الاثنين.

وتبرر لندن هذا الإجراء العدائي بكذبة انتهاك حقوق الإنسان المتكررة.

