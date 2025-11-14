إيجئي: النخبة الاستخبارية في البلاد أحبطت جميع مخططات العدو الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى لجمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، شرح حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي بعض المواضيع المهمة في مجالات الحوكمة والشؤون القانونية والقضائية، وفي هذا الصدد، قال: إن العدو يحرض على هزيمة الثورة الإسلامية؛ وهذا جزء من استراتيجية العدو في الحرب الناعمة؛ لو فشلت الثورة الإسلامية، لما تمكنت من تدمير النظام الأمريكي وتابعه الشرير، الكيان الصهيوني، في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة.

قال رئيس السلطة القضائية: بعد هزيمته في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، أصبح العدو يركز على الحرب الناعمة؛ ومن حيله في هذه الحرب زرع الشك في عقائد الناس؛ يجب أن نُعمي أعيننا عن مخططات العدو ومخططاته.

أمر العدو جميع عناصره بتنفيذ عمليات اغتيال في الداخل

وقال رئيس السلطة القضائية، في إشارة إلى موضوع "التسلل" الذي طرحه أحد أعضاء الاجتماع: لا أريد أن أنفي تمامًا مسألة "التسلل"، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى المؤامرة الواسعة التي دبرها العدو ضد بلدنا، لو لم تكن منظومتنا الاستخباراتية والأمنية قوية، لتعرضت بلادنا لضربات قاصمة. لقد كلف العدو التكفيريين والملكيين والمنافقين وغيرهم من المعارضين بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات في بلدنا في آن واحد؛ إلا أن قوة منظومتنا الاستخباراتية والأمنية تُحبط مخططاتهم.

