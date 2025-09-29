إيجئي: القوى الاستكبارية لا تريد أن تعترف بأن إيران الإسلامية لن تستسلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس السلطة القضائية الايرانية في تصريحات له اليوم الاثنين: "نستغرب كيف يحاول مرتزقة ومجرمو الأمس واليوم فرض مطالبهم على الشعب الإيراني بالقوة والتهديد والخداع".

وأضاف محسني ايجئي: "في السنوات الأولى للثورة الاسلامية، بدأوا بإرهاب الشعب واستمروا في حرب شاملة ضده ودعمت جميع القوى الاستكبارية صدام خلال الحرب الثماني السنوات".

وأشار الى اعاىة فرض العقوبات الاممية ضد ايران من قبل الترويكا الاوروبية والولايات المتحدة: هل الحصار الاقتصادي المفروض على إيران بالأمس واليوم، لم نكن تحت حصار اقتصادي منذ بداية الثورة".

وأكد رئيس القضاء: " القوى الاستكبارية لا تريد أن تعترف بأن إيران الإسلامية لن تستسلم للقوة"، مبينا: "سينزل شبابنا اليوم إلى الميدان أقوى مما كانوا عليه في بداية الثورة".

