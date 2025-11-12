رئيس السلطة القضائية: الثورة الإسلامية ماضية إلى الأمام رغم جميع التآمرات من جبهة الاستكبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي، اليوم (الأربعاء)، في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع رؤساء محاكم العدل والمدعين العامين في مراكز المحافظات، وهو يثني على جهود وخدمات جميع المسؤولين القضائيين في أنحاء البلاد: إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت حيّة، نابضة، وثورية، وإنّ جبهة الاستكبار رغم جميع المؤامرات التي حاكتها على مدى ما يقارب نصف قرن، لم تُحقق أي نجاح".

واضاف رئيس السلطة القضائية: "لقد دخلت أمريكا الإجرامية مباشرة إلى الميدان خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، وأرسلت طفلها المدلل والمغتصِب، الكيان الصهيوني، مزوّداً بكمٍّ هائل من العتاد والمعدات إلى ساحة المعركة، ولكن على الرغم من كل ما خططوا له، انهزموا في النهاية واضطروا إلى طلب وقف إطلاق النار واليوم، فإنّ أكثر الأنظمة بغضاً في العالم هو الكيان الصهيوني، وهذه الكراهية قد عمّت أرجاء العالم".

وأضاف رئيس السلطة القضائية: إنّ العامل المعادي ليس فقط من يقوم بأعمال تخريبية أو عدوانية، بل إنّ كل من يثير الفتنة والانقسام داخل المجتمع، سواء عن قصد أو من دون قصد، فهو عامل للعدو. وتابع قائلاً: في الحرب المفروضة لمدة 12 يوماً، وجهنا ضربة قاسية إلى الشيطان الأكبر، أمريكا، وإلى تابعها الكيان الصهيوني؛ ولذلك فإنّ العدو الجريح لن يبقى مكتوف الأيدي، بل يسعى للتآمر ضدنا وضد وحدتنا وتماسكنا الوطني.

وأكد رئيس السلطة القضائية أنّ الثورة الإسلامية ماضية إلى الأمام، ومتجهة نحو التقدّم، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الوحدة والانسجام الوطني. وقال: يجب على المسؤولين القضائيين في جميع أنحاء البلاد أن يجعلوا في سلم أولوياتهم كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية، في إطار القانون.

وأكد ايجئي: علينا أن ننتبه وألا نتقاعس لحظة واحدة عن مساعدة الناس ودعمهم. فالمسؤولون القضائيون هم في الصفوف الأولى لخدمة الشعب، ولذلك ينبغي ألا نبخل بأي جهد يخفف من معاناة المواطنين.

وأشار رئيس القضاء إلى أهمية إفشال مؤامرات العدو الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية، موجهاً حديثه إلى القضاة قائلاً: «افخروا بأنفسكم لأنكم تكشفون عملاء العدو وتطبقون العدالة بحقهم؛ فالعامل للعدو ليس فقط من يرتكب فعلاً عدوانياً، بل أيضاً من يزرع الفرقة بين الناس، أو من يتعمد الإضرار بمعيشة المواطنين، فهو — بقصد أو دون قصد — يخدم أهداف العدو».

