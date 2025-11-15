الأرجنتين.. انفجار في مصنع للأسمدة يصيب أكثر من 20 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تسببت قوة الانفجار في تحطم نوافذ المنازل في الأحياء المحيطة بالمنطقة الصناعية. وأفادت التقارير بأن المستشفى المحلي في مدينة إيزيزا، موقع الحادث، يستقبل عددا من المصابين بجروح ناجمة عن الزجاج المحطم وحروق.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق الهائل الذي التهم مساحة واسعة، حيث تظهر اللقطات الجوية أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من المكان. وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان تطالبهم بإغلاق نوافذ منازلهم تحسبًا لأي انبعاثات سامة محتملة.

ويجدر الذكر أن مطار وزير بيستاريني الدولي القريب من موقع الانفجار لا يزال يعمل بشكل طبيعي. ولم تكشف بعد الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الانفجار، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف التي أدت إلى هذا الحادث.

/انتهى/