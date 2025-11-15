الأدميرال سياري: لدينا دائمًا خطط لتحسين قدراتنا الدفاعية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلةٍ شدّد فيها على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية: "لدينا دائمًا خططٌ لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يتناسب مع حجم التهديد".

وفي إشارةٍ إلى استفادة القوات المسلحة من تجارب الحرب المفروضة، قال الأدميرال سياري: "الآن، وبفضل الدروس المستفادة من التجارب السابقة، لدينا بالتأكيد خططٌ أفضل وأكثر ملاءمةً على جدول أعمالنا لمواجهة أي تهديد".

كما صرّح نائب منسق هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني حول خطط الجيش لإجراء التدريبات: "ستُجرى التدريبات وفقًا للجدول الزمني، وإجراء التدريبات المشتركة مدرجٌ أيضًا على جدول الأعمال".

