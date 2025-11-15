  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٤ ص

الأدميرال سياري: لدينا دائمًا خطط لتحسين قدراتنا الدفاعية

الأدميرال سياري: لدينا دائمًا خطط لتحسين قدراتنا الدفاعية

قال رئيس الأركان ونائب منسق الجيش: "لدينا دائما خطط لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يتماشى مع التهديدات".

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلةٍ شدّد فيها على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية: "لدينا دائمًا خططٌ لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يتناسب مع حجم التهديد".

وفي إشارةٍ إلى استفادة القوات المسلحة من تجارب الحرب المفروضة، قال الأدميرال سياري: "الآن، وبفضل الدروس المستفادة من التجارب السابقة، لدينا بالتأكيد خططٌ أفضل وأكثر ملاءمةً على جدول أعمالنا لمواجهة أي تهديد".

كما صرّح نائب منسق هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني حول خطط الجيش لإجراء التدريبات: "ستُجرى التدريبات وفقًا للجدول الزمني، وإجراء التدريبات المشتركة مدرجٌ أيضًا على جدول الأعمال".

/انتهى/

رمز الخبر 1964951
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات