الادميرال سياري: لتطوير الاقتصاد البحري، يجب تعزيز قدراتنا البحرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق جيش جمهورية إيران الإسلامية، خلال مراسم انضمام المدمرة "سهند" والقاعدة العائمة "كردستان" إلى الأسطول البحري، مشيرًا إلى أهمية البحر في القوة الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية، قائلاً: "لطالما تمتع الإيرانيون بإمكانية التواصل مع المياه المفتوحة عبر الخليج الفارسي". يعلم الجميع أن البحر مصدر ثروة وقوة، وأن خطة سماحة القائد الأعلى (حفظه الله) هي الحضور في المياه المفتوحة لاكتساب القوة والثروة، وتطوير اقتصاد بحري، وتكوين اقتصاد مائي.

وأكد على أهمية التنمية البحرية والاقتصاد الأزرق، قائلاً: إذا أردنا اقتصادًا أزرق وتنمية بحرية، فعلينا تعزيز سلطتنا البحرية. ستؤدي السلطة البحرية إلى تشكيل اقتصاد بحري وتنمية مستدامة. ولتحقيق ذلك، من الضروري اتباع السياسات التي أعلنها سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وأكد رئيس الأركان ونائب منسق الجيش أن السلطة البحرية تتحقق عندما يكون لديك بحرية قوية في جميع الأبعاد، وقال: إن البحرية القوية في جميع الأبعاد تعني امتلاك قوة بشرية مجهزة تجهيزًا كاملاً، تتمتع بالمعرفة والمهارات، أي امتلاك معدات كافية ومناسبة للتواجد في المحيطات. وإلى جانب القوى البشرية الماهرة، تُعد المعدات الحديثة ذات أهمية كبيرة أيضًا. تتطلب البحار القريبة معداتٍ خاصة، بينما تتطلب البحار البعيدة معداتٍ مختلفةً مزودةً بتقنياتٍ حديثة.

وأكد الأدميرال سياري على أهمية امتلاك السفن والمدمرات أحدث المعدات والتقنيات، قائلاً: "في الوقت الحالي، يجب على أي سفينة ترغب في العمل في البحر أن تمتلك أولاً القدرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية والسطحية وتحت السطحية، لذا فإن امتلاك المعرفة الحديثة والتقنيات الجديدة أمرٌ أساسي. كل سفينة من سفننا التي تنضم إلى أسطول البحرية اليوم أفضل وأكثر تجهيزًا من السفينة السابقة، بفضل إجراءات القادة وبالطبع تأكيد القائد الأعلى".

وأكد رئيس الأركان ونائب منسق الجيش مجددًا على ضرورة استفادة القوات البحرية من أحدث المعدات، وقال: "البحر ليس سهلًا، لذا يجب أن نستفيد من أحدث التقنيات في القوات البحرية. اليوم، لدينا القدرة على التواجد في البحر وبناء هيبة الدولة. خطوطنا الملاحية وناقلاتنا في خليج عدن والمناطق التي يتواجد فيها القراصنة تتمتع اليوم بصيانة وحماية جيدتين، وهذا دليل على وجود قوة بحرية قوية ومتينة في إيران الإسلامية. اتُخذ هذا الإجراء أيضًا خلال حقبة الدفاع المقدس، وشهدنا مرافقة السفن التجارية آنذاك".

وفي الختام، ناقش سبب تسمية القاعدة العائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية "كردستان"، وقال: "إيران الإسلامية أرض شعوب، وقد عاشت فيها شعوب مختلفة منذ زمن طويل، ونحن نسعى جاهدين لإظهار أهمية هذه القضية أكثر من أي وقت مضى". اليوم، تُسمّى جميع مدمراتنا بأسماء قمم إيرانية شهيرة، مثل البرز، ودماوند، وسهند، وسبلان، وتفتان. كما تُسمّى جميع طراداتنا الصاروخية بأسماء مستمدة من الشاهنامه، مثل بيكان، وخنجر، كذلك، تُسمّى سفن دعم "إيران الإسلامية" بأسماء موانئ إيرانية، مثل بوشهر، وبندر عباس، ولارك. وستحمل القواعد البحرية العائمة، أو الموانئ البحرية التي انضمت مؤخرًا إلى البحرية، أسماء محافظات إيرانية، وقد سُمّيت أول قاعدة عائمة إيرانية باسم "كردستان" لتسليط الضوء على القبائل الإيرانية والتضامن القائم على هذه الأرض.

