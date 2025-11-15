محمد علي أماني يلتقي دميتري ميدفيديف في سوتشي، روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن إدارة العلاقات العامة في حزب المؤتلفة الإسلامي، وفي إطار زيارات الحزب واتصالاته مع روسيا، أجرى محمد علي أماني، الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي، لقاءً وديًا ونقاشًا مع دميتري ميدفيديف، الأمين العام لحزب روسيا الموحدة ورئيس حركة "الحرية للشعوب" ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وذلك على هامش قمة بريكس-أوروبا ومؤتمر "الحرية للشعوب" في سوتشي.

في هذا اللقاء، الذي لاقى ترحيبًا حارًا من الجانب الروسي، أكد ممثلا البلدين عزمهما الراسخ على تعميق العلاقات الشاملة. ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للمشاورات السياسية المستمرة بين البلدين الصديقين والاستراتيجيين.

في هذا اللقاء، أشار محمد علي أماني إلى القواسم المشتركة العديدة بين إيران وروسيا في مختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية تعزيز التقارب في مواجهة السياسات الأحادية للغرب.

كما أشار إلى دور المنتديات الدولية المستقلة، مثل "حرية الشعوب"، في تهيئة مناخ من الحوار المتكافئ على الساحة الدولية، ووصف التعاون بين إيران وروسيا في إطار منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس بأنه نموذج ناجح لهذا التقارب.

يُذكر أن تعزيز التعاون الحزبي وتبادل الخبرات بين حزبي "المؤتلفة الإسلامي" و"روسيا الموحدة" كانا من المحاور الرئيسية لهذه المحادثات.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل الدولي والتقنيات المتقدمة، واستعراض آخر التطورات في غرب آسيا والقوقاز وتنسيق مواقف البلدين في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت شهدت فيه العلاقات الإيرانية الروسية تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة. ولذلك، فإن مثل هذه التبادلات السياسية رفيعة المستوى ستمهد الطريق لمزيد من تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو على الساحة الدولية.

