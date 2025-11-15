تألق الطلاب المخترعون الإيرانيون في مسابقة إندونيسيا العالمية 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تألقت فرق الطلاب العلمية الإيرانية بشكل ملحوظ في مسابقة إندونيسيا العالمية للعلوم والاختراع 2025، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر (من 10 إلى 14 نوفمبر) بمشاركة أكثر من 800 فريق من 24 دولة، بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية وجائزة خاصة، وانضموا إلى القوى العلمية الرائدة في العالم.

في إشارة إلى نجاح ممثلي بلادنا في هذه المسابقات، صرّح مهدي رشيدي جهان، رئيس الفرق العلمية الطلابية الإيرانية، قائلاً: في هذه المسابقة، تنافس أكثر من 800 فريق من 24 دولة، وتمكّن الطلاب المخترعون الإيرانيون من تحقيق شرف فريد بفوزهم بثلاث ميداليات ذهبية ورفع اسم إيران بين أفضل فرق العلوم والتكنولوجيا في العالم.

وأوضح أن المسابقة أُقيمت في إندونيسيا في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر (من 20 إلى 24 نوفمبر)، مضيفًا: شاركت فرق من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتايوان وماليزيا وكندا ولوكسمبورغ وتركيا وعدة دول أخرى في هذا الحدث العالمي. كما شارك الفريق الإيراني في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والتعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، والكيمياء وتكنولوجيا النانو، ونجح في الفوز بالميدالية الذهبية الرئيسية للمسابقة إلى جانب دول قوية مثل الصين والولايات المتحدة والمكسيك وإندونيسيا وفيتنام.

أعلن رئيس الفرق العلمية الطلابية الإيرانية أسماء الفائزين بميداليات بلادنا، وهم: "رامان نفرييه"، الذي فاز بالميدالية الذهبية والجائزة الخاصة في مسابقة إندونيسيا العالمية في مجال التكنولوجيا الحيوية. كما فاز الفريق المكون من رادين عباسي وسام رشيدي بالميدالية الذهبية في مجال التكنولوجيا والهندسة، وحصل ماتين حياتي أيضًا على الميدالية الذهبية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما جعله من بين الأفضل في هذا المجال.

وأكد رشيدي جهان على مستوى المنافسة العالي، قائلاً: "على الرغم من الظروف الصعبة والمنافسة مع دول رائدة عالميًا في مجالات التكنولوجيا والهندسة والتكنولوجيا الحيوية، تمكن الفريق الإيراني من تحقيق مركز متميز. ويُظهر هذا النجاح الباهر مجددًا القدرات العلمية والبحثية العالية للطلاب الإيرانيين".

/انتهى/