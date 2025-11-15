إطلاق قاعدة البيانات المعرفية الوطنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن نائب الرئيس للشؤون العلمية والتكنولوجية واقتصاد المعرفة، عطاء الله بور عباسي، أمين مقر تطوير العلوم والتكنولوجيا المعرفية، صرّح في كلمة له: "إن إنشاء منظومة فعّالة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في المجالات المعرفية هو أحد أهداف هذا المقر، بهدف تعزيز البحث الوطني، وتحسين جودة الحياة والتعليم، والحفاظ على الصحة المعرفية للمجتمع وتعزيزها".

وأوضح: "إن تطوير المعرفة المعرفية، وإعداد وتجميع أطلس لرصد ومراقبة الوضع المعرفي بهدف تعزيز الحوكمة المعرفية، وتطوير شبكات مختبرات علم الأعصاب، وتطوير التقنيات المعرفية وتوطينها، من أولويات هذا المقر". وأوضح بور عباسي أن هدفنا هو إنشاء بنية تحتية متكاملة لتبادل البيانات والمعدات بين الجامعات، بحيث يتمكن باحثو البلاد من الاستفادة من القدرات البحثية لبعضهم البعض دون قيود، وأضاف: "بدعم من مقر تطوير العلوم والتكنولوجيا المعرفية، سيتم إنشاء وإطلاق "قاعدة بيانات معرفية وطنية" لتنظيم البيانات في البلاد".

كما أعلن أمين مقر تطوير العلوم الإدراكية والتكنولوجيا أن تعزيز المعرفة في العلوم الإدراكية هو أحد برامج المقر لتوسيع نطاق هذه المعرفة على الصعيد الوطني، وأشار إلى أن تخصصات العلوم الإدراكية متاحة حاليًا في 24 مركزًا علميًا وأكاديميًا، ويدرس عدد كبير من الطلاب في هذا المجال على مختلف المستويات.

