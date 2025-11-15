رئيس الوزراء العراقي: نسبة المشاركة الواسعة في الانتخابات غير مسبوقة ولم تكن متوقعة

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه قال السوداني، في بيان اوردته وكالة الانباء العراقية (واع): "استقبلنا عدداً من المرشحين الفائزين ضمن الائتلاف خلال الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً، بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، ووزير العمل أحمد الأسدي وعدد من الوجهاء والشخصيات من جماهير الائتلاف".

وأضاف، "قدمنا الشكر والتقدير لجميع القيادات والركائز الانتخابية لائتلاف الإعمار والتنمية، على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق نتائج كبيرة خلال الانتخابات التشريعية".

وأشار السوداني إلى، أن "الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت عودة الثقة بين الشعب والعملية السياسية من خلال المشاركة الواسعة وغير المسبوقة منذ سنوات، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجاوزت 56% لم تكن متوقعة، وأن المؤسسات الدولية والإقليمية تنظر إلى معيار نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات، وهو ما يمثل الثقة الشعبية بالعملية السياسية القائمة".

وأوضح، أن "مشروع الإعمار والتنمية ماضٍ في نهجه الإصلاحي، والعمل على تصحيح المسارات وتلبية تطلعات العراقيين"، مؤكداً، أن "الحكومة ومشروع ائتلاف الإعمار والتنمية تعرضا قبل الانتخابات إلى حملة من التضليل والتزييف، مرجحين استمرار التشكيك في فوز القائمة وما حققته من أصوات بلغت قرابة 1.4 مليون صوت، وهو ما لم تصل إليه أي جهة سياسية في كل الانتخابات".

وأكد، أن "قيادات الائتلاف ستخوض عملية تفاوض للوصول إلى مشروع برلماني - حكومي قادر على تلبية تطلعات المواطنين ومواجهة التحديات الراهنة".

وتابع، أن "فقدان ثقة الشعب بالانتخابات كان يمثل أكبر خسارة للعملية السياسية، لذلك كان لا بد من استعادة هذه الثقة"، موضحاً، أن "دول العالم بات في معلومها أن شعبنا قدم اختياراته، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات قد ارتفعت".

ولفت إلى، أن "ائتلاف الإعمار والتنمية مشروع وطني يضم شخصيات سياسية ووطنية لديها إيمان بمشروع الإعمار والتنمية، وما حصلنا عليه من أصوات في مختلف المحافظات يعكس ثقة الناس بمشروعنا"، مشيراً إلى، أن "حصولنا على هذا العدد من الأصوات يشكل تحدياً أمامنا لتقديم خدمات بمستوى يليق بطموح المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات ومنحونا هذه الثقة".

وتابع السوداني، أن "الأداء الحكومي كان سبباً رئيسياً في عودة الثقة الشعبية بالعملية السياسية"، لافتاً إلى، أنه "سنضاعف العمل، وسنحقق الكثير مما بدأناه في المدة السابقة، وسيستمر الإعمار في العراق لأكثر من عشرين عاماً، وسنعمل على تعزيز التنمية في مختلف الملفات والقطاعات".

/انتهى/