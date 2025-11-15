بحرية الحرس الثوري تحتجز ناقلة مخالفة جنوب ساحل مكران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة في بحرية الحرس الثوري الإسلامي: انه في تمام الساعة 7:30 من صباح أمس الجمعة، وبناءً على أمر من جهة قضائية بحجز حمولة ناقلة تحمل الاسم التجاري (تالارا) وترفع علم جزر مارشال، رصدت قوات وحدة الرد السريع التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني تحركاتها واعترضتها وصادرتها.

كانت الناقلة تحمل 30 ألف طن من البتروكيماويات، وكانت متجهة إلى سنغافورة. وقد تم توجيهها إلى الميناء صباح اليوم لمعالجة المخالفات.

وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن هذه العملية نُفذت بنجاح وفقًا للواجبات القانونية، ولحماية المصالح والموارد الوطنية للجمهورية الإسلامية الايرانية، وبأمر من الجهات القضائية. وقد تطلب الإبلاغ الدقيق فحصًا شاملًا للحمولة وتفتيش الناقلة ووثائقها. وتم ذلك بنجاح بفضل جهود مقاتلي هذه القوة، وتبين أن الناقلة مخالفة لقانون نقل البضائع غير المصرح بها.

/انتهى/