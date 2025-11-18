مدير ناقلة "تالارا": طاقم السفينة المحتجزة لدى إيران بخیر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح مدير ناقلة "تالارا" للنفط يوم الإثنين أن طاقم السفينة بخير، وأن الناقلة رست قرب مدينة بندرعباس، وذلك بعدما أعلنت طهران أنها احتجزت السفينة في مياه الخليج الفارسي.

وكانت إيران قد أكدت السبت أن الحرس الثوري احتجز ناقلة النفط "تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال، بسبب "ارتكاب مخالفات" وبأمر من السلطات القضائية.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلنت شركة Columbia Shipmanagement في بيان يوم الإثنين أن قبطان الناقلة تواصل مع المدير الفني للسفينة عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش في 16 نوفمبر.

وأضاف البيان: «جميع أفراد الطاقم في صحة جيدة وتم التأكد من وجودهم. والسفينة الآن راسية بأمان قرب بندرعباس». كما أوضح أن عدد أفراد الطاقم هو 21 شخصاً.

وكان الاتصال بالناقلة قد انقطع في 14 نوفمبر، بينما كانت تبحر في المياه الدولية من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة باتجاه سنغافورة.

وقال مسؤول أمريكي ومصادر أمنية بحرية يوم الجمعة إن القوات الإيرانية اعترضت الناقلة واقتادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال مدير شركة Columbia Shipmanagement إن «الشركة تعمل بشكل عاجل مع الشركاء الإقليميين لحل الوضع وضمان الإفراج عن الطاقم».

/انتهى/