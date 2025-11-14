  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:٤٦ م

إيران خلال الأسبوع الماضي: أبرز التطورات محليًا ودوليًا

سيتم في التقرير التالي تقريرا عن أهم التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي جرت في إيران، خلال الاسبوع الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في إيران، يُصادف يوم الجمعة آخر أيام الأسبوع، وهو فرصة طبيعية للتأمل في أهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شكلت البلاد خلال الأيام السبعة الماضية. يقدم هذا التقرير الأسبوعي لمحة موجزة عن أهم التطورات التي تُحدد المشهد الداخلي الإيراني وتفاعلاتها الإقليمية والدولية.

صُمم كل قسم أدناه ليكون موجزًا، مُوثقًا، ومتوازنًا، وهو ما يُقدم المعلومات الأساسية اللازمة لفهم ما حدث في طهران وخارجها خلال الأيام السبعة الماضية.

استمرار التعاون بين طهران والرياض في مناسك الحج

وقعت إيران والمملكة العربية السعودية اتفاقية جديدة لترتيبات مشاركة الحجاج الإيرانيين في حج عام 2026. وفي هذا الاجتماع، أكد الجانبان على تسهيل الخدمات وتنفيذ البرامج مع الحفاظ على كرامة الحجاج وصحتهم.

ادعاء الوكالة بشأن مراقبة اليورانيوم الإيراني المخصب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتمكن من التحقق من حالة احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على بعض المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب الانثى عشر يوما.

فريق كرة الطائرة النسائي الإيراني يحقق برونزية تاريخية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

فاز فريق كرة الطائرة الوطني النسائي الإيراني بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025.

افتتاح معرض "ألوان الصداقة" الإيراني الروسي في طهران

عُرضت في طهران أكثر من 100 عمل فني مختار لفنانين شباب إيرانيين وروس ضمن فعاليات مهرجان "ألوان الصداقة" الثقافي؛ أعمال تعكس رؤى البلدين لثقافة كل منهما من خلال لوحات فنية.

إحباط شبكة تجسس مرتبطة بـ CIA وMossad من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني

أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي.

اجتماع المبعوثين الروسي والصيني والإيراني مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التقى المبعوثون الروسي والصيني والإيراني إلى المنظمات الدولية في فيينا برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

إيران تقول إن الولايات المتحدة ترسل رسائل متناقضة بشأن المفاوضات النووية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، إن "الحكومة الأمريكية ترسل رسائل متناقضة بشأن المفاوضات النووية عبر أطراف ثالثة".

زنجان تستضيف معرض إيران-تركيا للتجارة والاستثمار

أعلن المدير العام للصناعة والمناجم والتجارة في محافظة زنجان أن معرض إيران-تركيا الدولي للتجارة والاستثمار سيُقام في محافظة زنجان في وقت لاحق من هذا العام.

عبدلي يصنع التاريخ بحصوله على ذهبية السباحة في الألعاب الإسلامية التضامنية

حقق السباح الإيراني أمير حسين عبدلي التاريخ يوم الأحد الماضي بحصوله على أول ميدالية ذهبية لإيران في السباحة ضمن الألعاب الإسلامية التضامنية.

إيران تطلق بطاقة سياحية لتعزيز أمن الزوار الأجانب

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني عن بدء تشغيل نظام "البطاقة السياحية" في المطارات، والذي سيعزز سلامة السياح الأجانب ويسهل عمليات تبادل العملات والمدفوعات.

استخبارات الحرس الثوري تفكك شبكة قرصنة مرتبطة بالموساد

أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن تحقيق نجاح استخباراتي كبير، عبر القبض على قائد مجموعة القرصنة المعروفة باسم "Backdoor".

إيران تطلق عدة أقمار صناعية خلال الأشهر المقبلة

أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية أن الأقمار الصناعية "ظفر"، و"بايا"، و"كوثر" تقترب من إتمام مراحلها التقنية، ومن مه المقرر إطلاقها خلال الأشهر القادمة.

