جنوب أفريقيا تواصل مقاضاة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا عبر بيان رسمي لها يوم السبت، "إن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة"؛ مبينة، أن "الدعوى لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتًا".

وأوضحت، أن "هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة".

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

