القرار الأمريكي في مجلس الأمن أداة لتكريس الهيمنة الصهيوأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضحت لجان المقاومة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الاثنين، أن المشروع هو فخ جديد لنزع سلاح المقاومة وتحويل قطاع غزة إلى ملف إغاثي تحت الوصاية الأجنبية.

وأضافت "لن نقبل بنشر أي قوات دولية أو أجنبية داخل قطاع غزة تحل محل الاحتلال، ولن نقبل بأن دور أمريكي للتحكم في إدارة غزة".

وأكدت أن أي دعم دولي لهذا القرار سنعتبره اصطفافًا وانحيازًا وشرعنة للوجود الأجنبي على أرض القطاع.

وتابعت "نتطلع إلى موقف جزائري يعبر عن تطلعات شعوب الأمة كافة برفض المشروع الأمريكي لإعادة احتلال غزة وعدم السماح بالمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والتأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره".

ودعت لجان المقاومة إلى موقف وتحرك عربي يعيد تعريف الأمن القومي العربي ويضع الصراع في سياقه السياسي والوجودي لا الإنساني فقط.

وطالبت كافة شعوب الأمة وكل الأحرار في العالم بتصعيد الحراك المتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة ورفض كافة المخططات الإجرامية بحق شعبنا في غزة.

ودعت إلى العمل على إيجاد حلول سريعة لإعادة إعمار القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ووقف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

