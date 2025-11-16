التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن دويتشه فيله، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة.

سيناقش مجلس الأمن الدولي خطة غزة التي قدمها الرئيس الأمريكي يوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

صاغت الولايات المتحدة القرار، مدعيةً أنها تشاورت مع أعضاء المجلس وشركائها الإقليميين، ويحظى بدعم قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.

سيُجرى التصويت خلال اليومين المقبلين، بينما قدمت روسيا، بصفتها دولة تتمتع بحق النقض (الفيتو)، اقتراحًا مستقلًا تدعمه الصين.

على خلاف المقترح الأمريكي، لا يذكر هذا الاقتراح نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار بتنسيق من الولايات المتحدة.

/انتهى/