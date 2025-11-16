5 لاعبين للووشو الإيراني يتأهلون إلى المباراة النهائية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منافسات الووشو في دورة الألعاب الإسلامية السادسة التي استضافتها الرياض استمرت، حيث تغلبت خمس لاعبات من منتخب إيران الوطني على منافساتهن في نصف النهائي، وتأهلن إلى النهائي.

فازت سارة شفيعي في وزن -56 كجم على "برناتوت" التركية في نصف النهائي، بنتيجة 2-0، لتتأهل إلى المباراة النهائية. وكانت قد تغلبت على "كرمان بيكوا" من قيرغيزستان في الجولة السابقة.

فازت سهيلة منصوران، التي اجتازت الجولة الأولى في وزن -60 كجم مع إعفاء، في نصف النهائي على "دريدي آية" من تونس بجولتين، وتأهلت إلى النهائي.

خسرت شهربانو منصوريان، التي شاركت في هذه المنافسات بسبب إصابة، في نصف النهائي أمام "منت الله علي" من مصر بجولتين متتاليتين، وحصدت الميدالية البرونزية.

أمير حسين همتي، الذي تأهل إلى نصف نهائي وزن -60 كجم بانتصارين على "باركاي أوزان" من تركيا و"محمد زكريا" من السودان، تغلب على "دستان أولو" من كازاخستان في نزاله الثالث وتأهل إلى المباراة النهائية.

عرفان محمدي، ممثل وزن -70 كجم، تغلب على ممثل أفغانستان في مرحلة نصف النهائي وتأهل إلى النهائي. كما هزم "مروان محمد" من مصر و"صدام حسين" من باكستان ليتأهل إلى نصف النهائي.

فريد تالشي، الذي هزم "آيت خان" من باكستان و"أولين عباسوف" من أذربيجان ليتأهل إلى نصف النهائي في اليوم السابق، تأهل أيضًا إلى المباراة النهائية في هذه المرحلة بمواجهة "مجدي منذر" من تونس. ستُقام المباريات النهائية الليلة.

