اليابان تخسر أمام منتخب إيران للكرة الطائرة الشاطئية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات الكرة الطائرة الشاطئية ضمن دورة الألعاب الأولمبية للصم استمرت اليوم الاثنين بمباريات اليوم الثاني في طوكيو.

في هذا اليوم من المنافسات، واجه حسام الدين خير انديش ومسعود رستكار، ضمن المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية "أ"، المنتخب الياباني "ب" وتمكنا من هزيمته بنتيجة 2-0. وانتهت مباراتا هذه المباراة بنتيجة 21-16 و21-8 على التوالي.

يوم الأحد، في اليوم الأول من دورة الألعاب الأولمبية للصم، تمكن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية "أ" أيضًا من هزيمة المنتخب الكندي "ب" بنتيجة 2-0.

شارك المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الأولمبية للصم بفريقين "أ" و"ب" تحت إشراف فريدون إلهامي، وبهنام بكجاني هو المدرب والمشرف على هذين الفريقين.

فاز فريق الكرة الطائرة الشاطئية الإيراني "ب" على الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الأول من دورة الألعاب الأولمبية.

