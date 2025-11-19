  1. إيران
القافلة الرياضية الايرانية تحصد خمس ميداليات ملونة في اليوم الحادي عشر من دورة الألعاب الإسلامية

 حصلت ایران علی ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وبرونزية في اليوم الحادي عشر من الدورة السادسة من ألعاب التضامن الاسلامي المقامة في السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء فاز المصارعون الإيرانيون بميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية في منافسات المصارعة الرومانية التي جرت في اليوم الحادي عشر من الدورة السادسة من ألعاب التضامن الاسلامي المقامة في السعودية، کما حصد"محمد رضا طيبي" ميدالية فضية في ألعاب القوى.

وفي ختام اليوم الحادي عشر من الدورة السادسة من ألعاب التضامن الاسلامي، احتلت القافلة الرياضية التركية المركز الأول بـ 62 ذهبية و 36 فضية و 27 برونزية (125 ميدالية)، وجاءت القافلة الرياضية الأوزبكية في المركز الثاني بـ 22 ذهبية و 25 فضية و 22 برونزية (69 ميدالية)، واحتلت القافلة الرياضية الإيرانية المركز الثالث بـ 19 ذهبية و 16 فضية و 23 برونزية (58 ميدالية).

