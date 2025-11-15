منتخب إيران لكرة السلة على الكراسي المتحركة يحتل المركز الثالث آسيويًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الأخير من بطولة آسيا والمحيط الهادئ لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تستضيفها تايلاند، واجه منتخب إيران لكرة السلة على الكراسي المتحركة منتخب كوريا الجنوبية في مرحلة التصنيف اليوم، السبت 14 نوفمبر، وخسر أمامهم محتلًا المركز الثالث آسيويًا.

لعب منتخب إيران لكرة السلة على الكراسي المتحركة ضد كوريا الجنوبية في مباراة التصنيف اليوم، متغلبًا عليها بنتيجة 57-44، محتلًا المركز الثالث آسيويًا.

في ختام البطولة، تم توزيع التأهل لبطولة العالم 2026 في كندا بين البطل والوصيف، لكن المنتخب الإيراني لم يحقق التأهل العالمي، واكتفى بالتأهل لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في ناغويا باليابان.

ويشارك في البطولة المنتخب الإيراني المكون من محمد حسن سياري، مرتضى عابدي، أمير رضا أحمدي، عبد الجليل قرنجيك، إيمان بك زاده، مهدي عباسي، محمد محمد نجاد، مهدي قرباني، محسن تولوي، عرفان بخشنده، أبو الفضل جلائي، وحيد سعدات بور، مع المدرب بهروز سلطاني والمدرب عادل طرفي.

/انتهى/