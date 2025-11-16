الرئيس بزشكيان يبلغ قانون التعاون في مجال السكك الحديدية بين إيران وتركيا الى وزارة الطرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تنفيذًا للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، أبلغ مسعود بزشكيان، تنفيذًا للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، "قانون الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية بين وزارة الطرق والتنمية الحضرية في جمهورية إيران الإسلامية ووزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا" الذي تمت الموافقة عليه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء 19فبراير 2025 واعتبر متوافقًا مع مصلحة النظام من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام في 29 اكتوبر عام 2025، بالموافقة على البنود (3-4) من المادة (4) من الاتفاقية وفقًا للمادة (112) من دستور جمهورية إيران الإسلامية، إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية للتنفيذ.

ووفقاً للمادة 125 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن تنفيذ أحكام الاتفاقية يتوقف على استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من الاتفاقية المذكورة.

