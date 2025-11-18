الرئيس الإيراني يرسل رسالة إلى ولي العهد السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سلّم رئيس منظمة الحج والزيارة رسالة خطية من الرئيس مسعود بزشكيان إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، إلى وزير الداخلية السعودي.

و استلم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، هذه الرسالة خلال اجتماعه مع علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد في ديوان وزارة الداخلية السعودية، ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، نائب وزير الداخلية، هشام بن عبد الرحمن الفالح، و نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، محمد بن مهنا المهنا، و رئيس الأمن العام، العميد محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، اللواء خالد بن إبراهيم العروان، و مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي، الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، وأمين عام اللجنة العليا للحج، الأستاذ خالد بن حمد الصيخان.

كما حضر اللقاء سعادة السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي.

