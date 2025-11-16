اليونسكو تُقرّ مبادرتين علميتين وثقافيتين إيرانيتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها عززت اليونسكو مكانة إيران في مجال البحث الدولي والتعاون التكنولوجي والحفاظ على التراث المعماري من خلال إقرارها إنجازين علميين وثقافيين هامين، هما "إنشاء أول شبكة جامعة "همزاد" (UNITWIN) في مجال الترميم الهيكلي وإدارة مخاطر التراث المعماري في جامعة أصفهان" و"إنشاء كرسي اليونسكو للعلوم المعرفية للتعليم والابتكار والتفاعل بين البشر والتكنولوجيا".

تجعل هذه الإجراءات إيران في الوقت نفسه مركزًا للتعاون الإقليمي والعالمي على جبهتين مهمتين: الحفاظ التقني على التراث المعماري وتطوير التقنيات المعرفية.

بهذه الموافقة، انضمت إيران لأول مرة إلى شبكة اليونسكو بين الجامعات في مجال الحفاظ على التراث المعماري، وعززت مكانتها في التعاون العلمي والثقافي الدولي.

أُطلق كرسي اليونسكو للعلوم المعرفية في إيران بهدف تطوير البحوث متعددة التخصصات، وتدريب المتخصصين، وتطوير التقنيات المعرفية في مجال الصحة والابتكار.

