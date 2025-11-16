  1. إيران
اليونسكو تُقرّ مبادرتين علميتين وثقافيتين إيرانيتين

بإقرارها شبكة جامعة "همزاد" لترميم التراث المعماري وكرسي العلوم المعرفية، عززت اليونسكو مكانة إيران في التعاون العلمي والحفاظ على التراث الثقافي. وسيُحوّل هذان الإنجازان إيران إلى لاعب مؤثر في الربط بين الحفاظ على الماضي وابتكار المستقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها عززت اليونسكو مكانة إيران في مجال البحث الدولي والتعاون التكنولوجي والحفاظ على التراث المعماري من خلال إقرارها إنجازين علميين وثقافيين هامين، هما "إنشاء أول شبكة جامعة "همزاد" (UNITWIN) في مجال الترميم الهيكلي وإدارة مخاطر التراث المعماري في جامعة أصفهان" و"إنشاء كرسي اليونسكو للعلوم المعرفية للتعليم والابتكار والتفاعل بين البشر والتكنولوجيا".

تجعل هذه الإجراءات إيران في الوقت نفسه مركزًا للتعاون الإقليمي والعالمي على جبهتين مهمتين: الحفاظ التقني على التراث المعماري وتطوير التقنيات المعرفية.

بهذه الموافقة، انضمت إيران لأول مرة إلى شبكة اليونسكو بين الجامعات في مجال الحفاظ على التراث المعماري، وعززت مكانتها في التعاون العلمي والثقافي الدولي.

أُطلق كرسي اليونسكو للعلوم المعرفية في إيران بهدف تطوير البحوث متعددة التخصصات، وتدريب المتخصصين، وتطوير التقنيات المعرفية في مجال الصحة والابتكار.

