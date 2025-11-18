السفير الفرنسي يلتقي رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بيير كوشار، سفير جمهورية فرنسا لدى إيران، والوفد المرافق له، التقى أمس في مقر مؤسسة الدراسات الإيرانية، الدكتور علي أكبر صالحي، وأجرى معه نقاشًا موسعًا.

عُقد اللقاء في جو وديّ واحترافي، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وتاريخ العلاقات الدبلوماسية، والتحديات المقبلة، وسبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي والدبلوماسي.

بدأ صالحي كلمته بالترحيب بالسفير الفرنسي، وقال: "يسرنا استضافتكم، ونشكركم على اهتمامكم بالقضايا الدولية. يمكن لمؤسسة الدراسات الإيرانية أن تكون إحدى القنوات المناسبة لإعادة النظر في العلاقات بين إيران والغرب؛ فردودنا مبنية على الحقائق، وليس على التصريحات المصطنعة التي لا أساس لها من الصحة".

من جانبه شكر السفير الفرنسي الدكتور صالحي على كرم ضيافته، وقال: "يسرني أن أُتيح لي فرصة لقائك والتحدث معك. إن تجاربي السابقة وارتباط عائلتي بإيران جعلتني أكنّ اهتمامًا واحترامًا خاصين لبلدكم".

وأشار إلى أهمية العلاقات الثقافية والعلمية، قائلاً: "يبذل المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية جهودًا كبيرة لزيادة المعرفة والخبرة في فرنسا، وندعم الباحثين والأكاديميين. كما يُعدّ التعاون في مجال الآثار وحفظ المخطوطات والآثار التاريخية من أولوياتنا. هدفنا هو التعاون بعيدًا عن الانتماءات السياسية لمنع أي إساءة استخدام محتملة".

وفي إشارة إلى الجهود العلمية والثقافية المشتركة، قال السفير الفرنسي: "نحن مهتمون بمواصلة التعاون في مجال الآثار والبحوث التاريخية والاستفادة من تراثنا الثقافي المشترك".

وأكد الاجتماع، مع تسليط الضوء على الخلفية التاريخية والثقافية لإيران، على أهمية الدبلوماسية المستقلة، والتعاون العلمي والثقافي، وتطوير الحوارات الإقليمية والدولية، واستعداد إيران للتفاوض. واتفق الدكتور صالحي والسفير الفرنسي على ضرورة الاستفادة من التاريخ والبحث والتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الإيرانية الفرنسية وتوسيع التفاعلات العلمية والثقافية والدبلوماسية.

/انتهى/