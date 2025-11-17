طهران تستضيف اجتماع وزراء السياحة لدول "النوروز"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الاجتماع الخامس والعشرون للمجلس الاستراتيجي لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية انعقد يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبرـ، بحضور السيد رضا صالحي أميري، حجة الإسلام والمسلمين محمد مهدي إيماني بور، رئيس منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية، وكبار المديرين والخبراء المتخصصين في مجالي الثقافة والسياحة.

وفي هذا الاجتماع، أعلن وزير التراث الثقافي الموافقة على عقد اجتماع لوزراء السياحة في دول النوروز في طهران؛ وهو حدث غير مسبوق، من شأنه، حسب قوله، أن يؤسس لمرحلة جديدة في التعاون الثقافي والسياحي في المنطقة.

وأكد صالحي أميري أن النيروز هو التراث المشترك لشعوب المنطقة وأحد أكثر الطقوس الإنسانية تجذراً، وقال: إن النوروز بتاريخه الممتد لآلاف السنين وتسجيله العالمي في قائمة التراث غير المادي لليونسكو، لديه قدرة فريدة على التعريف بالثقافة الإيرانية وتعزيز التضامن بين البلدان التي تحتفل بهذا الاحتفال القديم.

