مريدي: التفاعلات الثقافية ضرورية لتحييد الإيرانوفوبيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح بهزاد مريدي أهمية الدبلوماسية الثقافية: "فيما يتعلق بالتفاعلات، نحتاج إلى تفاعلات من أجل الدبلوماسية الثقافية، لأنه إذا أرادوا خلق حالة من الخوف من إيران في الطرف الآخر من العالم، فإننا نمتلك الكثير من الأصول القيّمة في إيران وفارس، مما يسمح لنا بسهولة بإظهار تفاعلاتنا والقول إننا ملتزمون بالسلام والصداقة مع جميع أنحاء العالم".

أكد المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في فارس على الثراء الثقافي لإيران، وأشار إلى الإرث الخالد للعظماء، وأضاف: "هل يُعقل أن يكون أحمد بن موسى (عليه السلام) وروزبهان وملا صدرا وغيرهم من الشخصيات الجميلة سببًا في التشاؤم من إيران؟ هذا غير ممكن".

وقال مريدي: "ستستمر التفاعلات الثقافية والدبلوماسية العامة بقوة".

المتخصصين بالثقافة الإيرانية هم خير سفراء لإيران

وأضاف المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في فارس: "إن وجود متخصصي الثقافة الإيرانية كسفراء ثقافيين مؤثر للغاية، لأنهم يعرفون اللغة جيدًا، بالإضافة إلى حضارتنا وتاريخنا وديننا". ولذلك فإن الكلمات التي تنتشر من لغة هؤلاء الناس العظماء يمكن بطبيعة الحال أن تحظى بتقدير كبير من قبل العديد من الأشخاص المهتمين بإيران وفارس وشيراز.

