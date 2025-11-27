إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا في قائمة التراث غير المادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار علي دارابي، خلال افتتاح مجمع أوحدية في مدينة مراغة يوم الأربعاء، إلى أن إيران تزخر بالتراث الحضاري والثقافي، وأضاف: تسعى وزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة إلى زيادة عدد تراثها المادي وغير المادي المُدرج في القوائم العالمية، وفي هذا الصدد، يجري إعداد وتنفيذ برامج مُتنوعة.

وأشار إلى أنه في ضوء الجهود المبذولة على مدار السنوات الأربع الماضية، ارتقت إيران من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة في قائمة التراث غير المادي، ويُعتبر هذا إنجازًا كبيرًا في هذا المجال.

وصرح دارابي أن إيران هي الدولة الأولى في العالم في الأعمال الملموسة المسجلة في قائمة اليونسكو بـ 29 عملاً، وذكّر بأن هذه الأعمال توجد في 114 موقعًا مختلفًا في البلاد.

وأوضح أن العدد الإجمالي للأعمال والمباني التاريخية والثقافية في البلاد يزيد عن مليون، وأضاف: للأسف، حتى الآن، تم تسجيل حوالي 43 ألف عمل فقط من هذه الأعمال التاريخية والحضارية المهمة على المستوى الوطني، ويجب بذل الجهود لتسجيل أعمال أخرى في المحافظات والمدن حتى يزداد هذا العدد بشكل كبير.

وأشاد دارابي بالقيمة المعنوية لهذه الأعمال، وأكد أن وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية تسعى إلى تحسينها وترميمها وتنظيمها لإدراجها في قائمة الأعمال المسجلة على المستوى الوطني، وذكر أن التعاون والتفاعل مع الجهات التنفيذية والخدمية مثل المحافظات والبلديات في هذا المجال فعال وحاسم للغاية.

وأشار إلى الإمكانات التراثية والسياحية المهمة لمحافظة أذربيجان الشرقية ومدينة مراغة، وقال: "هذه الأرض من المناطق التاريخية والحضارية المهمة والقيّمة في إيران، ومعالمها التاريخية فريدة من نوعها في البلاد وحتى في العالم، والتي يجب رعايتها وحمايتها على النحو الواجب".

ووصف دارابي جهود نائب رئيس هيئة التراث الثقافي لإنشاء وتدشين متحف معبد مراغة مهر في هذا الصدد، مؤكدًا أننا جادون في هذا العمل، وأضاف: "لدينا حاليًا 800 متحف على مستوى البلاد، ومن المقرر زيادتها إلى 1000 متحف بنهاية هذه الخطة وفقًا لقانون خطة التنمية السابعة".

ووصف إيران بأنها متحف بلا سقف، وأضاف: "تزدهر الأعمال الحضارية والقديمة في هذه الأرض، وكل نقطة من ترابها هي هوية، ومن بينها مراغة، كمدينة عريقة في أذربيجان، لها أصل تاريخي خاص".

وأكد دارابي أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية وصيانتها في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ضرورة ذلك تتمثل في مشاركة السكان المحليين في حمايتها، وقال: "تجدر الإشارة إلى أنه بدون وجود ومشاركة السكان، لن يكون من الممكن الحفاظ على وحماية مليون معلم تاريخي محدد و43 ألف معلم تاريخي مسجل".

