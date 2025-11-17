المدمّرة الإيرانية"ديلمان": مدينة مسلحة عائمة فوق البحار

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال الفريق الركن خلف:"المدمّرة ديلمان هي الخامسة ضمن الأسلحة البحرية الإيرانية، وتأتي استمرارًا لمشروع "موج" الذي يهدف إلى تطوير أسطول حديث بقدرات ذاتية".

وأضاف أن هذا المشروع شمل سابقًا المدمرات «جماران» و«دماوند» و«سهند» و«دنا»، مشيرًا إلى أن «ديلمان» تعد الأقرب إلى «دنا» من حيث المواصفات التقنية والتسليحية، لكنها تتفوق عليها في أنظمتها التكنولوجية الجديدة.

وأوضح خلف أن السفينة يبلغ طولها نحو 95 متراً وعرضها 11 متراً، وقد أُنجزت بإشراف القيادة البحرية الاستراتيجية الإيرانية ومجمع الصناعات البحرية، مؤكدًا أنها تضم أكثر من 80 بحاراً و64 عنصراً من القوات الخاصة البحرية، إضافة إلى منصة لهبوط المروحيات.

تكنولوجيا متقدمة.. وإدارة إلكترونية للأسلحة

وبيّن الخبير العسكري أن المدمّرة تحتوي على 78 نظامًا إلكترونيًا متخصصًا في الاتصال والتمييز بين الأهداف البحرية والجوية، مضيفًا:"التحكم في الأسلحة داخل ديلمان يتم بشكل كامل عبر أنظمة رقمية متكاملة يديرها ضباط ومهندسون، وتشمل أسلحة الدفاع الجوي وصواريخ سطح–سطح وأنظمة مكافحة الغواصات".

وأشار إلى أن المدمّرة مزوّدة بنظام دفع رباعي يمنحها سرعة تصل إلى 56 كيلومتراً في الساعة (نحو 26 عقدة بحرية)، وقادرة على إطلاق طوربيدات واستهداف أهدافاً جوية بسرعة ما بين 4000 إلى 7000 اطلاق في الدقيقة على الأهداف الجوية.

كما تحتوي – بحسب خلف – على ثلاث منظومات دفاع جوي فعالة مداها يتراوح بين 200 و300 كيلومتر، وتستطيع رصد أكثر من 100 هدف وتدمير 13 هدفًا في آن واحد.

وأضاف:"ديلمان تملك منظومة متكاملة لملاحقة الأهداف وتمييزها على مسافات واسعة جدًا في محيط الإبحار، إضافة إلى أنظمة متطورة للرصد وتحديد الأهداف المعادية والتمييز بينها وبين الصديقة".

قدرات حرب إلكترونية متقدمة

وشدد الفريق الركن عبدالكريم خلف على أن المدمّرة الجديدة مزوّدة بأنظمة حرب إلكترونية محلية الصنع ذات مدى طويل وقدرة تدميرية عالية، موضحاً:"الهدف منها هو التشويش على الرادارات التي تستهدف السفينة، مع قدرة على تدمير الإشارات الموجّهة نحوها ومنعها من العودة إلى الرادارات المعادية".

وأشار إلى أن تصميم الهيكل الخارجي جرى بطريقة تمنحه بصمة رادارية منخفضة، ما يقلّل احتمالية اكتشافها، لافتًا إلى أن أجهزة التشويش تتحكم أيضًا في عمليات إطلاق النار بالتزامن مع العمل الإلكتروني الدفاعي والهجومي.

وأوضح أن داخل السفينة نحو 4000 هوائي موزّعين على الأجنحة والمقدمة والمؤخرة، ما يعكس مستوى التطور في البنية التقنية للاتصالات، مؤكداً:"هذه التقنية تجاوزت الجيل الرابع وربما وصلت إلى مصاف الجيل الخامس في الصناعات البحرية العسكرية".

مشروع موج.. الأضخم في الشرق الأوسط

وتحدث الفريق الركن خلف عن مشروع "موج" قائلًا:"انه واحد من أضخم المشاريع البحرية في المنطقة، يشمل تصنيع ما بين 67 و100 سفينة عسكرية ودورية، بالإضافة إلى نحو 2600 زورق صاروخي تابع للحرس الثوري".

وأوضح أن هذه الزوارق تمتاز بسُرعة هائلة وقدرة على الهيمنة الساحلية في دقائق معدودة، وهي تستخدم لمواجهة الأهداف البحرية المفاجئة، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في الشرق الأوسط تمتلك أسطولًا بهذا الحجم أو المستوى التقني المتكامل.

إيران الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في الحرب الإلكترونية البحرية

وفي تقييمه لمكانة إيران البحرية، قال الفريق الركن عبدالكريم خلف:"من حيث الحرب الإلكترونية البحرية، إيران اليوم رقم واحد في الشرق الأوسط، متقدمة على السعودية ومصر من حيث القدرة والفاعلية التكنولوجية".

وأضاف أن البحرية الإيرانية تحتل المرتبة السادسة عالمياً في مجال الحرب الإلكترونية، موضحاً أن التطوير الإيراني لم يقتصر على البحر فحسب، بل شمل أيضاً أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التي تطورت بشكل غير مسبوق بعد أحداث 13 حزيران الأخيرة.

وأشار إلى أن الجمهورية الإيرانية أنتجت أكثر من خمس منظومات دفاع جوي جديدة تستخدم تقنيات الحرب الإلكترونية المتقدمة.

السونار المحلي.. عين في أعماق البحر

واختتم الفريق الركن عبدالكريم خلف تصريحاته بالإشارة إلى أن المدمّرة "ديلمان" مزوّدة بسونار محلي الصنع متطور جداً، يعمل بالموجات فوق الصوتية القادرة على اختراق المياه لمسافات عميقة:"هذا السونار يمكنه رصد الغواصات في البحر وتوجيه الأسلحة المناسبة ضدها، ويُعد من أفضل أنظمة السونار في البحريات العالمية، مما يمنح إيران تفوقًا في مجال الدفاع البحري تحت الماء".

