بالفيديو، السفير الإماراتي الجديد يقدم أوراق اعتماده إلى عراقجي

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى خالد عبدالله بن هول، السفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، اليوم الاثنين، وقدم نسخة من أوراق اعتماده، في بداية مهمته الدبلوماسية في إيران.

