بالفيديو، السفير الإماراتي الجديد يقدم أوراق اعتماده إلى عراقجي

قدَم خالد عبدالله بن هول، السفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي،، في بداية مهمته الدبلوماسية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى خالد عبدالله بن هول، السفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، اليوم الاثنين، وقدم نسخة من أوراق اعتماده، في بداية مهمته الدبلوماسية في إيران.

