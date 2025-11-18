عراقجي: سنعقد اجتماعات دولية في المدن الإيرانية ونؤكد على التعاون الإقليمي في إطار سياسة الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مطار سردار جنغل في رشت صباح اليوم لحضور الاجتماع الأول لحكام المحافظات الساحلية المطلة على بحر قزوين، وأكد على ضرورة توسيع التعاون الإقليمي في إطار سياسة الجوار الحكومية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيُعقد بمشاركة كبار المسؤولين في المحافظات الساحلية المطلة على بحر قزوين، وقال: إن هدفه هو تعزيز التفاعلات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأكد وزير الخارجية أن تنوع القضايا المتعلقة ببحر قزوين وأهميته الاقتصادية والبيئية يتطلبان مزيدًا من التآزر والتنسيق بين المحافظات المتجاورة في هذه المنطقة المائية.

وشكر عراقجي محافظ غيلان على استضافة هذا الحدث الدولي، قائلاً: "يسرنا أن مدينة رشت قد قبلت هذه القمة، ونأمل أن تؤدي إنجازاتها إلى إنشاء آليات فعّالة في العلاقات بين المحافظات الساحلية، وتسريع عملية التعاون المشترك".

وأشار إلى نهج الحكومة في لامركزية مكان انعقاد الفعاليات الدولية، وأضاف: "في المرحلة الجديدة، بُذلت جهود لضمان عدم اقتصار القمم الإقليمية والعالمية على طهران؛ ومن الأمثلة على ذلك عقد اجتماع لوزراء خارجية بعض الدول في مشهد، وهناك برامج مماثلة مدرجة على جدول أعمال المحافظات الأخرى".

ووفقًا لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن عقد هذه القمة في رشت يتماشى تمامًا مع الدور التاريخي وموقع غيلان الاستراتيجي في حوض بحر قزوين، ويمكن أن يكون بداية مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير السياحة، وتعزيز التعاون السياسي بين الدول المطلة على بحر قزوين.

