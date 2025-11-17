وزير الدفاع الايراني يزور الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، إلى دبي صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى للقاء مسؤولين إماراتيين وحضور معرض دبي الدولي للطيران والفضاء 2025.

تأتي هذه الزيارة في إطار الدبلوماسية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتهدف إلى تعزيز التفاعلات الإقليمية واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات.

ووفقًا لهذا التقرير، سيجري وزير الدفاع أيضًا اجتماعات ومباحثات مع مسؤولي دفاع بعض الدول خلال زيارته لمختلف أقسام المعرض.

يُعتبر معرض دبي الدولي للطيران والفضاء 2025 من أهم الفعاليات الدولية في مجال الطيران والفضاء، والذي سيُقام هذا العام بمشاركة مئات الشركات والوفود الرسمية من مختلف الدول.