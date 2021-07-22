وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد خواجة فرد اليوم الخميس خلال تفقده جناح الجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض "الطيران والفضاء" الدولي –ماكس 2021 في روسيا: لقد حققنا انجازات جيدة في مجال الطائرات المسيرة جاءت ثمرة اكثر من 4 عقود من الجهود مستمرة من قبل شبابنا.

واشار الى تفقده اجنحة الدول الاخرى في المعرض بمعية السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي قائلا: انني بصفة خبير اشعر بان قدرات بلادنا هي في وضع مناسب بالمقارنة مع الدول الاخرى رغم انني لست راضيا ويجب ان نستمر في تطوير هذا القطاع.

واضاف: لقد وصلنا اليوم الى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في مجال الطائات المسيرة بدءا من صنع المنظومات والمحركات حتى التدشين.

واوضح بان ايران حققت انجازات باهرة في مجال الطائرات المسيرة من حيث ارتفاع التحليق والدقة والهبوط والاقلاع الآلي والتحليق في الليل وقال: لقد عرضنا في معرض ماكس-2021 نوعين من الطائرات المسيرة فقط الا ان سلتنا متكاملة من مختلف انواع هذه الطائرات ولنا منتوجات قابلة للمنافسة.

وتابع العميد خواجة فرد: اننا نسعى للعمل على انتاج طائرات تجارية وقد حاول اعداؤنا عبر اجراءات الحظر الطويلة الاضرار باسطولنا الجوي لكنهم فشلوا وان اسطولنا التجاري الجوي اليوم يستفيد جيدا من قدرات علمائنا.

وحول العلاقات الفنية والعسكرية مع روسيا قال: اننا ننظر الى روسيا كشريك استراتيجي وقد تبلور التعاون بيننا بصورة جيدة جدا في مختلف الابعاد.

واضاف: ان لنا ماضيا طويلا من التعاون مع روسيا وسنعمل على تطويره بالتاكيد ولنا في هذا السياق سبل وبرامج جيدة مدرجة في جدول الاعمال.

وتشارك ايران الى جانب 55 دولة اخرى في معرض "الطيران والفضاء" الدولي الخامس عشر –ماكس 2021 المقام في مدينة جوکوفسكي شرق العاصمة الروسية موسكو.

وتشارك عن الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعرض وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة و 35 شركة معرفية تعرض احدث منجزاتها العلمية والتكنولوجية فيه.

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