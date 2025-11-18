  1. إيران
وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره النيجري اخر تطورات العلاقات الثنائية

بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النيجر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر  في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النيجر، السيد "بكاري ياو سنجاري".

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إشارة إلى عزم إيران على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والتنسيق في المحافل الدولية.

كما دعا عراقجي وزير خارجية النيجر لزيارة إيران.

وأشار الوزير "بكاري ياو سنجاري" إلى العلاقات الممتازة والودية بين البلدين، ورحب بالدعوة، وأعلن استعداد النيجر لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

