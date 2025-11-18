روسيا تدمر 31 مسيّرة وتحبط محاولات أوكرانية لتخفيف الحصار عن وحداتها في كوبيانسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نجحت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة في استهداف دبابة أوكرانية من طراز "تي- 72"، ودمرت مركبة مدرعة قتالية من طراز "نوفاتور" وشاحنة "بيك آب" ومركبة رباعية الدفع تحمل أفراداً من القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يحاولون اقتحام كوبيانسك من اتجاهات مختلفة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة يعطلون عمليات تناوب الأفراد ونقل الذخيرة إلى مواقع القوات الأوكرانية باستخدام طائرات هجومية مسيرة انتحارية ضد مركبات وشاحنات وسيارات القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي منطقة كوبيانسك وحدها، قتل ما يصل إلى 50 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير ناقلة جند مدرعة "إم 113" أميركية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و4 محطات حرب إلكترونية، و7 سيارات.

كذلك، دمرت منظومات الدفاع الجوي 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت "10 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و10 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و3 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل، ومسيّرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وأوريول".

ومنذ يوم أمس، تواصل وحدة هجومية تابعة للفوج 121 للمشاة الآلية "طرد مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية من الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".

وقال قائد الوحدة، في مقطع فيديو بثته الوزارة، إن القوات الأوكرانية "تتراجع أمام تقدم قواتنا الهجومية"، مشيراً إلى القضاء على ما يصل إلى 10 مسلحين خلال المعارك، وإتمام "تطهير شارع فاسيلكوفايا" الذي أصبح تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.

