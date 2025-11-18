إيران والإمارات توقعان اتفاقية أولية بشأن الملاحة والسلامة المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حسين بورفرزانه، رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، إلى البلاد مع الوفد المرافق له بدعوة رسمية من سيف محمد السويدي، رئيس المنظمة العامة للطيران المدني في الإمارات.

خلال هذه الزيارة، سيناقش الجانبان خطط تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران خلال اجتماعات مشتركة يحضرها نواب ومسؤولو منظمتي الطيران المدني في إيران والإمارات.

ومن بين مجالات هذه التفاعلات تعزيز سلامة الطيران، وتبادل الخبرات الفنية، وتوسيع نطاق رحلات الخطوط الجوية بين البلدين، والتعاون في تدريب الكوادر الجوية.

وبحسب التقرير، من المتوقع توقيع اتفاقية أولية بشأن الملاحة الجوية والسلامة والبحث والتطوير المشترك خلال الزيارة، مما قد يمهد الطريق لتطوير رحلات منتظمة وإنشاء خدمات طيران إقليمية.

